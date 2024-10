Dank einer Kooperation zwischen dem Turnverein Schonach und dem Unternehmen Wiha Werkzeuge gibt es ab diesem Monat eine spannende Sporterweiterung für die Raumschaft: Basketball.

Unter der Leitung von Boyko Pangarov, einem erfahrenen Jugendtrainer, der bereits die Nachwuchsschule des Basketballvereins Villingen-Schwenningen erfolgreich betreut hat, wird zukünftig Basketballtraining für Kinder und Jugendliche aus Schonach, Schönwald und Triberg angeboten.

Offenes Schnuppertraining für alle Interessierten

Das Sportangebot richtet sich an Kinder von sechs bis 14 Jahren und bietet ein offenes, gemeinsames Schnuppertraining für alle Altersklassen am Samstag, 19. Oktober, in der Sporthalle Schonach. Die regulären Trainingseinheiten für Kinder von sechs bis neun Jahren finden jeweils samstags von 9 bis 10.30 Uhr und für Teenager von zehn bis 14 Jahren von 10.30 bis 12 Uhr statt.

Offizieller Start des neuen Turnverein-Angebots ist dann am Samstag, 26. Oktober.

Basketball ist momentan in der Raumschaft Triberg, Schonach und Schönwald nicht vertreten. Mit dem Startschuss der Basketball-Jugend wird die Sportvielfalt deutlich erweitert, und Kinder und Jugendliche erhalten die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für den Basketballsport zu entdecken und weiterzuentwickeln, sind sich die Kooperationspartner einig. Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich.

Der Turnverein Schonach freut sich auf eine gänzlich neue Formierung von Mannschaften. Genauso begeistert zeigt sich Handwerkzeughersteller Wiha. Im Rahmen seines Sportsponsorings des Basketball-Regionalligisten Black Forest Panthers Schwenningen unterstützt das Unternehmen dieses Vorhaben nur zu gerne und zog entsprechende Fäden in Sachen Trainerfrage.

Trainer mit beeindruckender Vita

Dass Boyko Pangarov dafür laut den Organisatoren genau der Richtige ist, zeigt ein Blick in seine Vita. Er bringt nicht nur internationale Erfahrung als ehemaliger Nationalspieler Bulgariens mit, sondern auch eine erfolgreiche Trainerkarriere – sowohl in Bulgarien als auch hier in Deutschland.

Trainer Boyko Pangarov während des Jugend-Trainings in Villingen-Schwenningen Foto: Wiha/Boyko Pangarov

Seit 2015 ist er Jugendtrainer der Nachwuchsschule des Basketballvereins Villingen-Schwenningen und Assistant-Coach bei den Schwenninger Black Forest Panthers, mit denen er zahlreiche Erfolge feiern konnte. Unter seiner Leitung haben viele Kinder und Jugendliche ihre Basketballtalente entwickelt, einige spielen heute erfolgreich in der ersten Mannschaft der Panthers.

Begeisterung für den Basketball teilen

Nun freut er sich darauf, sein Wissen und seine Begeisterung für den Basketball in Schonach zu teilen. „Ich hoffe, dass wir auch hier junge Talente finden, die den Basketball für sich entdecken und vielleicht sogar zu zukünftigen Profispielern heranwachsen können“, so Pangarov.

Teamgeist, Fair Play und Athletik werden gefördert

„Basketball ist die perfekte Ergänzung zur Sportlandschaft in unserer Raumschaft. Es fördert Teamgeist, Fair Play und Athletik auf eine spannende und dynamische Art,“ so Wilhelm Hahn, geschäftsführender Gesellschafter von Wiha. „Wir freuen uns, jungen Menschen diese neue Möglichkeit mit einem erfahrenen Trainer bieten zu können.“ Also ran an die Bälle!