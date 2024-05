1 Feuerwehr am Abend im Einsatz (Symbolbild) Foto: IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/Fabian Geier

Sie hören ein merkwürdiges Poltern und rufen die Feuerwehr. Ein Erdrutsch hat den Bewohnern eines Stadtteils von Gaggenau eine unruhige Nacht beschert. Vier Häuser wurden geräumt.









Nach einem Erdrutsch sind in der Nacht zum Montag in Gaggenau (Kreis Rastatt) vier Häuser evakuiert und sieben Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr Gaggenau sagte. Die Höhe des Schadens sei unklar. Seinen Angaben zufolge hatten Anwohner am Sonntagabend ein Poltern gehört, als sich die Erdmassen in Bewegung setzten. Daraufhin seien die Einsatzkräfte alarmiert worden.