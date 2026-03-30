Erdmannshöhle Hasel: Konzert im Rittersaal der Erdmannshöhle

1 Elaine Leypoldt tritt mit ihrem Chor „No Limits“ in der Tropfsteinhöhle auf. Foto: Gudrun Gehr Der Chor„No Limits“ aus Rheinfelden-Herten sang zur Saisoneröffnung in der Erdmannshöhle in Hasel.







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Bürgermeister-Stellvertreter Matthias Feucht begrüßte die Gäste zur Saisoneröffnung in der Erdmannshöhle – Bürgermeister Frank-Michael Littwin weilte zur Kur. Die musikalische Umrahmung wurde dieses Mal vom Vokalensemble „No Limits“ aus Rheinfelden-Herten durchgeführt. Die zehn Sängerinnen und sechs Sänger hatten sich in einer neuen Formation gefunden und haben ihren Ursprung im Männerchor „Eintracht“ aus Rheinfelden-Herten. Eine Kostprobe ihres Könnens präsentierten sie im „Rittersaal“ der Hasler Tropfsteinhöhle – schlussendlich war es in der Höhle zum Zeitpunkt des Auftritts wärmer als draußen. Immerhin waren die langen Regenfälle der vergangenen Tage vorüber, so dass es kaum von der Decke tropfte.