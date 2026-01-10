Erdkabel in Rangendingen: Plötzlich droht Lebensgefahr im Garten

Eine Stromleitung auf einem privaten Grundstück und niemand weiß etwas davon? Genau das kann vorkommen, so geschehen im Wohngebiet Hätzgert in Rangendingen.
Beim Anblick des Stromkabels fiel der Eigentümer aus allen Wochen, denn es ist nicht auszudenken, was passiert, wenn eine Schaufel oder eine Hacke das Erdkabel trifft. Der Stromnetzbetreiber EnBW bestätigt auf Anfrage: „Das Beschädigen einer (unterirdischen) Stromleitung birgt gewisse Risiken, etwa Lebensgefahr durch Stromschlag, Kurzschlüsse, Brände sowie Sachschäden.“