Erddeponie in Schopfloch: Gemeinde bleibt Betreiberin

Erddeponie in Schopfloch

1 Die Erddeponie Bräunleshalde in Schopfloch (Archivfoto) Foto: Ade

Die Erddeponie Bräunleshalde in Schopfloch wird künftig aber von der Abfallwirtschaft des Landkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger verwaltet.









Was die künftige Ausrichtung der Erddeponie Bräunleshalde in Schopfloch angeht, entschied sich der Gemeinderat für das sogenannte Betreibermodell. Damit gibt die Gemeinde die Eigenschaften als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) an die Abfallwirtschaft des Landkreises Freudenstadt ab, bleibt aber weiterhin Betreiberin. Details für die Vereinbarung werden noch festgelegt.