Nach dem Erdbeben vor der Ostküste Taiwans sind laut offiziellen Angaben zwei deutsche Staatsbürger in einem Tunnel eingeschlossen. Die beiden befinden sich demnach im Chongde-Tunnel, der im Taroko-Nationalpark liegt. Zum Zustand der beiden machte die Behörde zunächst keine Angaben.

Der Nationalpark liegt nördlich der Stadt Hualien, in der das Beben am Mittwochmorgen (Ortszeit) schwere Schäden anrichtete. Neben den Deutschen galten noch 75 weitere Menschen in dem Gebiet um Hualien als eingeschlossen - viele davon ebenfalls in Tunneln.