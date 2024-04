7 Ein starkes Erdbeben traf Taiwan. Foto: AFP

Die Rettungsarbeiten in Taiwan laufen auf Hochtouren. Die Zahl der Menschen, die Hilfe benötigen, steigt unaufhörlich weiter. Nun werden neue Details zu den noch eingeschlossenen Menschen bekannt.









Beim schwersten Erdbeben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1000 weitere verletzt worden. Wie die taiwanische Feuerwehr am Mittwoch weiter mitteilte, wurden zahlreiche Gebäude beschädigt, einige gerieten in eine gefährliche Schieflage. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 7,4, es löste zwischenzeitlich Tsunami-Warnungen in Taiwan sowie in Südjapan und auf den Philippinen aus.