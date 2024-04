1 Vor Taiwan kam es am Mittwoch zu einem schweren Erdbeben. Foto: AFP/HANDOUT

Zwei Deutsche waren nach einem schweren Erdbeben vor Taiwan in einem Tunnel eingeschlossen. Nun sind die beiden befreit worden.









Die beiden in Taiwan nach einem Erdbeben in einem Tunnel eingeschlossenen Deutschen sind befreit worden. Das teilte die taiwanische Feuerwehr-Behörde am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.