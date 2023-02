Fehlende Anteilnahme in Schiltach „tut am meisten weh“

Familie Gözükara unterstützt eine Spendensammlung für ihre betroffene Heimatstadt Gaziantep – und wünscht sich mehr Anteilnahme der Mitbürger in Schiltach.









Fatma Gözükara spricht mit brüchiger Stimme: das Erdbeben am 6. Februar in Syrien und der Türkei betraf auch Gaziantep – die Heimatstadt von ihr und ihrem Mann Erdal. Die „ganze Familie wohnt dort“. Der Bruder von Erdal Gözükara muss mit seiner Familie derzeit im Auto leben, da es zu wenig Unterkünfte gibt. Eine Cousine ist beim Erdbeben gestorben, sagt Fatma Gözükara.

Die 40-jährige Tochter Funda Biner hat via Facebook zu einer Spendensammlung in der Moschee in Haslach aufgerufen. „Meine Cousine ist täglich dort“, sagt sie. Die Familie hat auch selbst schon mehrere Säcke voll mit Sachspenden gesammelt. „Wir helfen so gut es geht und so viel wir können“, sagt Fatma Gözükara.

Zur Situation in der Millionenstadt Gaziantep sagt Biner: „Wir wissen, dass der Stadtteil Islahiye zu 50 Prozent zerstört ist.“ Die Gasversorgung und Infrastruktur sei lahm gelegt, vor allem anfangs sei die Situation chaotisch gewesen, „Hilfe kam nicht sofort“, betont Biner. Wegen möglicher Nachbeben dürfen die Menschen dort „in ihre Häuser nicht rein, auch wenn sie wollen“. Vor Ort gebraucht werden vor allem Hygieneartikel und Babywindeln – aber auch Decken und Kissen, „weil es ja mega kalt ist“ dort, sagt Biner.

Als schmerzhaft empfindet die Familie, dass es wenig Anteilnahme von Mitbürgern in Schiltach gegeben habe – außer einer Freundin von Biner habe sich niemand gemeldet, sagt Fatma Gözükara. Sie wünscht sich, dass die Mitbürger „wenigstens mal anrufen und fragen: Wie geht es euch? Wie geht es eurer Familie?“

Dass sich niemand darum zu kümmern scheint, wie es ihnen mit der Situation in ihrer Heimat, in der auch noch der Großteil ihrer Familie wohnt, geht, „das tut am meisten weh“, so Gözükara: „50 Jahre bin ich jetzt hier – zwölf Jahre in Schenkenzell, den Rest in Schiltach.“

Die 31-jährige Özlem Tuncay organisiert die kleine Spendenannahmestelle in Haslach – die Hauptstelle ist in Bühl, sagt sie.

Durch die Verbreitung auf Social Media ist die Sammlung „so durch die Decke gegangen“, dass die Organisatoren die Aufnahme bereits am Mittwoch und damit einen Tag früher als geplant, beendeten. Ungefähr 350 Kartons seien zusammengekommen, sagt Tuncay. Sie betont, es haben auch „viele Deutsche gespendet“, was „sehr berührend“ gewesen sei.