Erdbeben: Starkes Erdbeben vor den Philippinen

Philippinische Seismologen sprechen von einem sehr starken Erdbeben und warnen vor einem möglichen Tsunami sowie Nachbeben. Lokale Medien berichten bereits von mehreren Opfern.
Manila - Vor den Philippinen hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es die Stärke 6,9 und ereignete sich gegen 16 Uhr deutscher Zeit vor den Küsten der Inseln Cebu und Leyte in zehn Kilometern Tiefe. Videos in den sozialen Medien zeigten einstürzende Gebäude auf den Inseln, lokale Medien berichteten von mehreren Todesfällen. Offizielle Opferzahlen lagen zunächst nicht vor.