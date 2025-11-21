Erdbeben: Mindestens vier Tote bei Erdbeben in Bangladesch

1 Ein Rettungsdienst-Mitarbeiter räumt nach einem Erdbeben die Trümmer von eingestürzten Gebäudeteilen weg. Foto: Abdul Goni/AP/dpa Ein Erdbeben hat Zentral-Bangladesch erschüttert. Mindestens vier Menschen starben, darunter ein Baby. Viele Gebäude wankten, Bewohner liefen in Panik auf die Straße.







Dhaka - Bei einem Erdbeben im Zentralteil Bangladeschs sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Menschen wurden verletzt, wie die Behörden des Landes mitteilten. In der Hauptstadt Dhaka und anderen Orten gerieten Gebäude ins Wanken, Bewohner liefen in Panik auf die Straße. Die Erschütterungen waren nach Berichten indischer Medien auch in der Millionenstadt Kolkata sowie anderen Gebieten im Osten Indiens zu spüren.