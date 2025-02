Erdbeben: Kein Ende der Beben um Santorini

1 Die Erdbebenserie rund um die griechische Urlaubsinsel Santorini dauert an. (Foto vom 4.2.) Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Athen/Santorini - Die Erdbebenserie rund um die beliebte Ferieninsel Santorini dauert an. Die Menschen, die auf der Insel geblieben sind, wurden am Wochenende immer wieder in Angst versetzt und nachts aus dem Schlaf gerissen. Nach Angaben der Behörden hat die Erde seit dem 1. Februar Hunderte Male gebebt. Die Frequenz der Beben hat aber etwas nachgelassen. Die Seismologen geben aber keine Entwarnung. Es könnte doch noch ein größeres Beben geben, heißt es immer wieder seitens der Experten.