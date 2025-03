Menschen in Bangkok verlassen in Panik ihre Häuser. In den südostasiatischen Ländern Myanmar und Thailand bebt minutenlang die Erde. Was ist bisher bekannt?

Ein starkes Erdbeben hat Teile Asiens erschüttert und Medienberichten zufolge Dutzende Menschen das Leben gekostet. Das ist bisher bekannt.

Was wir wissen

Der Ort: Das Epizentrum des Erdbebens lag laut US-Erdbebenwarte USGS in der Nähe der Stadt Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars, etwa 50 Kilometer östlich von Monywa in der Landesmitte.

Die Stärke: Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,6 in circa 20 Kilometer Tiefe, die US-Erdbebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7 in 10 Kilometer Tiefe. Zudem registrierten die US-Forscher ein paar Minuten später etwas südlich ein weiteres Erbeben mit einer Stärke von 6,4.

Die Ausbreitung: Das Beben war auch in Teilen der Nachbarländer China und Thailand zu spüren. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok bebte der Boden minutenlang. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, waren die Erschütterungen auch in der südwestchinesischen Provinz Yunnan deutlich zu spüren. In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi spürten Menschen das Beben ebenfalls deutlich.

Die Opfer: Mindestens 24 Menschen sind Medienberichten zufolge bei der Erdbebenkatastrophe gestorben. Die Nachrichtenseite „Mizzima News“ berichtet von 21 Toten in Myanmar und beruft sich dabei auf Hilfsorganisationen und lokale Quellen. In Thailand sollen mindestens drei Menschen tot sein, wie die dort ansässige Tageszeitung „The Nation“ unter Berufung auf nationale Behörden meldete. Nach Angaben der geschäftsführenden deutschen Bundesregierung gibt es vorerst keine Hinweise auf deutsche Opfer.

Die ersten Reaktionen: Die Militärjunta in Myanmar rief in mehreren Regionen den Notstand aus. Die EU unterstützt nach eigenen Angaben bereits mit Satellitenbildern und hat weitere Hilfe angeboten. Der Malteser Hilfsdienst stellt zunächst 250.000 Euro Nothilfe zur Verfügung - die Caritas weitere 100.000 Euro.

Was wir nicht wissen

Die Betroffenen: Wie viele Verletzte oder Tote es in den betroffenen Regionen gibt, ist noch unklar. Unter den Trümmern eingestürzter Gebäuden in Myanmar und Thailand werden noch Dutzende Menschen vermutet.

Die Schäden: Auch das genaue Ausmaß der Schäden in den Ländern ist noch nicht bekannt.

Die Nachbeben: Wissenschaftler rechnen in den nächsten Stunden bis Tagen mit Nachbeben. Ob und wie weitere Erschütterungen auf vorgeschädigte Gebäude treffen und weitere Folgen haben, bleibt abzuwarten.