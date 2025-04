Erdbeben in Südostasien: Verzweifelte Lage in Myanmar - Junta plant Neujahrsfest

4 Bei dem Erdbeben wurden Tausende verletzt, aber die Versorgungslage ist extrem schwierig. Foto: Myo Kyaw Soe/XinHua/dpa

Die Informationslage in Myanmar bleibt nach dem katastrophalen Erdbeben schwierig. Ab und zu gibt es aber Hoffnungsschimmer. Gleichzeitig lehnt die Militärjunta eine Waffenruhe ab.









Mandalay/Bangkok - Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar gibt es vereinzelt gute Nachrichten aus dem Katastrophengebiet. So wurde eine Frau wie durch ein Wunder nach mehr als 90 Stunden lebend aus den Trümmern geborgen. Die 63-Jährige sei in der Hauptstadt Naypyidaw unter den Resten eines eingestürzten Hauses gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete der lokale Sender DVB TV unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Ein in der Nähe verschütteter Mann konnte nur noch tot geborgen werden.