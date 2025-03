1 Mehrere Gebäude sind in Myanmar eingestürzt. Foto: dpa/AP/Aung Shine Oo

Auf einmal bebt in Myanmar und Thailand zum Teil minutenlang die Erde. Langsam gibt es erste Berichte über Schäden, in einem eingestürzten Hotel sollen Menschen eingeschlossen sein.









Link kopiert



Ein starkes Beben mit Epizentrum in Myanmar hat in dem südostasiatischen Land ersten Berichten zufolge eine Brücke und Gebäude einstürzen lassen. In dem Ort Aung Ban im Landesinneren kollabierte ein Hotel, viele Menschen sollen dort eingeschlossen sein, wie Rettungsteams in sozialen Medien berichteten.