Erdbeben in der Türkei

1 Geschäftsführer Bülent Peskent sammelt in seiner Firma, der A&P Logistik, die Spenden und kümmert sich um den Transport in die Türkei. Foto: Peskent

Einen gemeinsamen Spendenaufruf haben Schulen und Vereine aus dem Zollernalbkreis, für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei gestartet.















In einer schnellen und unbürokratischen Aktion haben sich die Schillerschule Onstmettingen, die Hohenbergschule Ebingen, der SC Concordia Zollern, dem ABI Zollern und das Kampfkunstzentrum Hechingen als Sammelstellen zur Verfügung gestellt. Sie wollen Spenden für die Opfer und Hinterbliebenen des schweren Erdbebens in der Türkei sammeln.

Ein gemeinsamer Brief an die Eltern

In einem Brief an die Eltern der Schulen und Vereine bitten die jeweiligen Rektoren und Vorsitzende, Georgios Mpouras von der Schillerschule, Ertekin Avcilar von der Hohenbergschule, Marc Schuster und Amine Ghazali von der SC Concordia Zollern, Norbert Muthmann vom Kampfzentrum und Natalia Mpouras von ABI Zoller, um Sach- und Geldspenden.

Dringend benötigt werden Decken, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Schuhe, Hygieneartikel, Heizstrahler, Batterien, Taschenlampen, Verbandsmaterial und Babyartikel. Sie bitten darum, vorsortieret und beschriftete Kartons abzugeben.

Aufmerksamkeit schaffen, Unterstützung leisten

„Eine Naturkatastrophe fordert Ihre Opfer. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und deren Hinterbliebenen und trauern zusammen mit Ihnen“, schreiben die Vertreter in ihrem Brief. Mit ihrer gemeinsamen Aktion wollen sie Aufmerksamkeit schaffen und Unterstützung leisten.

Organisiert und koordiniert werden die Spendensammlungen von Bülent Peskent. Er ist Geschäftsführer der A&P Logistik aus Balingen. Die Firma stellt die Lastwagen, die für die Fahrt in die Türkei benötigt werden, zur Verfügung.

Spendenstellen sind:

1. A&P Logistik, Ammonitenstraße 1, 72336 Balingen, 07433-3916606

2. Hohenbergschule Ebingen, Hohenzollernstr. 58, 72458 Albstadt - 07431-3954

3. Schillerschule Onstmettingen, Johannes-Raster Sr. 4, 72461 Albstadt 07432-2755

4. SC Concordia Zollern, Kampfkunstzentrum Hechingen und ABI Zollern. An der Geschäftsstelle – Bahnhofstr. 34 – 72379 Hechingen