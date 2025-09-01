Erdbeben in Afghanistan: Mehr als 800 Tote bei schwerem Erdbeben in Afghanistan

Ein starkes Erdbeben hat im Osten Afghanistans verheerende Zerstörungen angerichtet. Nach offiziellen Angaben starben mindestens 622 Menschen, mehr als 1500 wurden verletzt.
Bei einem schweren Erdbeben in Afghanistan sind nach Angaben der Taliban-Regierung mehr als 800 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Regierungssprecher Sabihullah Mudschahid am Montag in Kabul sagte, wurden zudem mehr als 2700 Menschen verletzt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben der Stärke 6,0 in der Nacht in der Nähe der Stadt Dschalalabad im Osten des Landes.