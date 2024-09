Erdbeben, Hochwasser und Starkregen: So ist Balingen im Ernstfall aufgestellt

1 Oberbürgermeister Dirk Abel und Stadtbrandmeister Florian Rebholz berichten dem Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich bei seinem Besuch von den jüngsten Unwetterereignissen im Zollernalbkreis. Foto: Jessica Müller

Darüber hat Stadtbrandmeister Florian Rebholz mit dem Bundestagsabgeordneten Marcel Emmerich (Grüne) gesprochen und erklärte, an welchen Stellen es derzeit noch klemmt.









Noch ist sie nicht vergessen, die Flutkatastrophe, die sich 2021 im Ahrtal zugetragen hat. Zwar auf deutlich kleinerer Ebene, aber dennoch in erheblichem Ausmaß gibt es auch im Zollernalbkreis etliche Beispiele, warum das Thema Katastrophenschutz in Zukunft eine größere Rolle spielen muss. Neben dem Unwetter in Frommern im August des vergangenen Jahres kam beim Besuch des Bundestagsabgeordneten Marcel Emmerich bei der Balinger Feuerwehr auch das Hochwasser in Bisingen zur Sprache.