Erdbeben: Experte erwartet Hunderttausende Tote bei Istanbul-Beben

Bereits vor zwei Jahren wurde die Türkei von einem verheerenden Erdbeben erschüttert.

Vor zwei Jahren töteten verheerende Beben in der Türkei Zehntausende Menschen. Der 16-Millionen-Metropole Istanbul droht ein Beben in naher Zukunft - mit verheerenden Folgen.









Zwei Jahre nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei ist das Land laut Experten weiterhin nicht auf bevorstehende Beben vorbereitet. In Istanbul seien 100.000 Gebäude stark einsturzgefährdet, „es werden Hunderttausende umkommen“, sagte der Erdbebenforscher Naci Görür der Deutschen Presse-Agentur. Rein rechnerisch könne es auch in die Millionenhöhe gehen. Experten gehen davon aus, dass ein Beben rund um die Stärke 7 in der Metropole mit 16 Millionen Menschen überfällig ist.