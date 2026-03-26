1 Auch in Florenz war das Beben zu spüren. (Archivbild) Foto: Christoph Sator/dpa In der italienischen Urlaubsregion bebt die Erde, auch in der Hauptstadt Florenz. Über Schäden ist noch nichts bekannt.







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Florenz - In der Toskana hat sich ein Erdbeben ereignet. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hatte es eine Stärke von 4,1. Die heftigsten Erschütterungen wurden gegen 9.40 Uhr in der Region der 90.000-Einwohner-Stadt Pistoia registriert. Die Erdstöße waren aber auch im 35 Kilometer weiter gelegenen Florenz zu spüren, der Hauptstadt der Toskana. Über größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Die Toskana gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Italien.