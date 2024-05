Erneut wird die Gegend in der Nähe von Neapel von mehreren Erdbeben erschüttert. Menschen laufen aus Sorge auf die Straßen und weigern sich, in ihre Häuser zurückzukehren. Die Angst vor einem Ausbruch des Supervulkans unter den Phlegräischen Feldern ist groß.

Seit Monaten bebt in Süditalien die Erde. In der Region um die Millionenstadt Neapel brodelt es gefährlich unter der Erdoberfläche. Am Montagabend (20. Mai) . Oktober) ist das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel erneut von einem Erdbeben erschüttert worden.

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV, (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) gab die Stärke mit 4,4 an und verortete das Epizentrum in den Phlegräischen Feldern. Die Campi Flegrei, wie sie auf Italienisch heißen, sind ein Gebiet in der süditalienischen Region Kampanien mit hoher vulkanischer Aktivität.

Das Erdbeben wurde gegen 20.10 Uhr registriert. Medienberichten zufolge war der Erdstoß nicht nur in den Ortschaften in der Nähe der Phlegräischen Felder deutlich zu spüren, sondern auch in Neapel, einschließlich des Hafengebiets.

Kurzer, aber heftiger Erdstoß

Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Der Feuerwehr sind von Bewohnern des Gebiets nach eigenen Angaben Risse in Häusern und herabfallende Fassadenteile gemeldet worden. Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Lage zu überprüfen.

Viele Menschen seien verängstigt gewesen und aus Sorge auf die Straßen gelaufen, berichteten Medien. Vor allem in der Nähe des Epizentrums seien einige Häuser regelrecht durchgeschüttelt worden, berichteten Anwohner der Zeitung „Corriere del Mezzogiorno“. Dem zwar kurzen, aber heftigen Erdstoß gingen schwächere Erdstöße voraus.

Viele Menschen in Neapel liefen verängstigt und aus Sorge auf die Straßen. Foto: Imago/Independent Photo Agency Int.

Schwächere Erdstöße nach dem Beben

Auch in den Stunden danach registrierte das INGV mehrere weitere schwächere Erdstöße. Gegen 21.45 Uhr meldeten die Experten einen Erdstoß mit der Stärke 3,9. In den Ortschaften rund um die Phlegräischen Felder harrten die Anwohner noch am späten Abend auf den Straßen aus und weigerten sich, in ihre Häuser zurückzukehren. In Pozzuoli werden nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa in vier Stadtbereichen Zelte für die Nacht aufgebaut.

Die italienische Armee baute vorsorglich Zelte auf. Foto: Imago/Grupo Live Media

Seit Monaten schon bebt in Süditalien die Erde. In der Region rund um die Millionenstadt Neapel brodelt es gefährlich unter der Erdoberfläche. Immer wieder kommt es auf den Phlegräischen Feldern zu zahlreichen Erdbeben. Die Campi Flegrei, wie sie auf Italienisch heißen, sind ein Gebiet in der süditalienischen Region Kampanien mit hoher vulkanischer Aktivität.

Mögliches Ausbruchsszenario bei den Campi Flegrei

Experten des INGV-Einsatzzentrums haben eine Computer-Simulation veröffentlicht, die ein mögliches Ausbruchsszenario bei den Campi Flegrei zeigt. Eine derartige Eruption könnte Tage andauern und Tausende, Zehntausende oder noch mehr Menschenleben fordern. Es sei denn, der Evakuationsplan der italienischen Regierung funktioniert.

Satellitenaufnahme des Golfs von Neapel und Kampaniens: Unter der Oberfläche der Phlegräischen Felder schlummert Europas Supervulkan. Foto: Imago/Zuma Wire

Die Forscher betonen, dass ein Ausbruch in solch einem extremen Ausmaß eher unwahrscheinlich ist. Sie haben mit der Simulation den Ausbruch des Agnano-Kraters in den Phlegräischen Feldern vor rund 4100 Jahren rekonstruiert. Gibt es dennoch aktuell Grund zur Sorge?

Aktives Vulkangebiet mit mehreren vulkanischen Zentren

Das etwa 150 Quadratkilometer große Areal in der Nähe von Neapel und an der Mittelmeerküste gelegen, bereitet Forschern seit geraumer Zeit große Sorgen. Die Phlegräischen Felder befinden sich recht nah an ihrem bekannteren Nachbarn – dem Vesuv. Die Felder zeichnen sich durch ein seit über 80 000 Jahren aktives Vulkangebiet mit mehreren vulkanischen Zentren aus.

Bereits seit 70 Jahren herrscht seismische Unruhe in der Region. Foto: Imago/Abacapress

Auf den ersten Blick unauffällig sind aus der Luft die zahlreichen Explosionskrater zu sehen: Fumarole - also vulkanische Dampfaustrittsstellen - sowie kochend heiße Thermalquellen lassen darauf schließen, dass es unter der Erde heftig rumort.

Bereits seit 70 Jahren herrscht seismische Unruhe in der Region. Zehntausende kleine Erdbeben erschütterten in dieser Zeit das Gebiet. In den vergangenen Monaten gab es INGV-Daten zufolge tausende Erdbeben. Wenn auch schwach, tragen sie doch zur Instabilität bei. Seit nunmehr zwölf Jahren gilt für das Gebiet die vom Zivilschutz ausgerufene Alarmstufe gelb, die zur Vorsicht aufruft.

Erdoberfläche zeigt immer mehr Risse

Den Ergebnissen der Vulkanologen zufolge wird die Erdoberfläche der Phlegräischen Felder zunehmend schwächer und anfälliger für Risse. Supervulkane wie die Campi Flegrei zeichnen sich durch eine besonders große Magmakammer aus. Anders als normale Vulkane brechen sie nicht nur aus, sondern explodieren regelrecht. Statt eines Vulkankegels, also eines Berges, hinterlassen sie nach einem Ausbruch einen riesigen Krater. Dieser wird als Caldera bezeichnet.

Die Situation könne sich weiter verschärfen – mit noch mehr Erdbeben und Hebungen und einer Eruption. Foto: Imago/Italy Photo Press

Die Caldera der Phlegräischen Felder durchläuft Forschern zufolge seit geraumer Zeit den Übergang von einer „elastischen“ zu einer „unelastischen“ Phase. Die Fachleute haben in der Tiefe Bewegungen ermittelt, die auf aufsteigendes Gas hindeuten. Dies äußert sich in Hebungen und Senkungen, die zu Brüchen in der Erdkruste führen können.

Warum brechen Vulkane aus?

Vulkane, die nach langer Ruhe wieder erwachen, müssen die in den Jahren der Ruhe gewachsene dicke Kruste zunächst aufbrechen, um das Magma ausstoßen zu können. Einem solchen Bruch gehen eben dieses wiederholte Heben und Senken sowie vulkanische Beben voraus.

Genau das passiert den Forschern zufolge momentan unter den Phlegräischen Feldern. Ein Bruch der Erdkruste würde zur Eruption führen.

Die Caldera der Phlegräischen Felder durchläuft Forschern zufolge seit geraumer Zeit den Übergang von einer „elastischen“ zu einer „unelastischen“ Phase. Foto: Imago/Abacapress

Werden die Phlegräischen Felder bald kollabieren?

Das lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. „Der Vulkan ist in einen Zustand vermehrter Aktivität gekommen, und das ist ein Alarmzeichen“, erläutert der Geophysiker Robert Supper von GeoSphere Austria. „Ein Vulkanausbruch ist nicht vorhersagbar. Die Politik braucht zwar ein Maß, um die Gefährlichkeit zu bestimmen, aber es ist enorm schwierig zu sagen, wie sich das weiterentwickelt.“

Die italienische Zivilschutzbehörde erwägt angesichts der steigenden seismischen Aktivitäten in der Region, die Gefahrenstufe von gelb (Ausbruch in einigen Monaten möglich) auf orange (Ausbruch innerhalb von Wochen möglich) zu erhöhen.

Die Situation könne sich weiter verschärfen – mit noch mehr Erdbeben und Hebungen und einer Eruption. Oder die Campi Flegrei könnten sich wieder beruhigen – wie in den vergangenen 500 Jahren, so Geologe Supper.

Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in der Region Kampanien im Süden Italiens, werden seit geraumer Zeit von vielen kleinen Erdbeben heimgesucht. Meistens sind es kleine und kaum spürbare Erschütterungen, die die Erdkruste in dem Areal schwächen. Seit elf Jahren gilt für das Gebiet die Alarmstufe Gelb, die zur Vorsicht aufruft. In den vergangenen Monaten kam es jedoch auch zu stärkeren Erdstößen, wie jetzt wieder am Montag (mit dpa-Agenturmaterial).