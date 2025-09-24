Erbrecht im Fokus: Damit im Testament deutsches Recht gilt

Recht im Alltag Seit August 2015 gilt das Erbrecht des Staates, in dem sich der Verstorbene zuletzt gewöhnlich aufgehalten hat.
Nach wie vor ist eine der wichtigsten Änderungen der letzten Jahrzehnte im Erbrecht weithin unbekannt, und damit ist nicht die viel diskutierte Reform des deutschen Erbschaftssteuer-rechts gemeint, die im Moment gerade wieder befeuert wird. Gemeint ist die Verordnung der Europäischen Union Nr. 650/2012, besser bekannt als Europäische Erbrechtsverordnung, die am 16. August 2012 in Kraft getreten ist und mit Ausnahme von Dänemark, Irland und Großbritannien (das nach dem Brexit insoweit keine Rolle mehr spielt) für alle Erbfälle in den Unionsmitgliedstaaten ab dem 17. August 2015 gilt. Wenn also irgendwo in Europa respektive der Europäischen Union seit Mitte August letzten Jahres gestorben wird, gilt zunächst einmal europäisches Recht. Das ist den wenigsten bewusst.