Erbe-Neubau in Rangendingen

1 Von September bis Dezember ziehen Erbe-Abteilungen von Tübingen nach Rangendingen. Foto: Beiter

Nicht zu übersehen ist, wie das neue Gebäude der Firma Erbe am Rangendinger Ortseingang Konturen annimmt. Inzwischen biegt das Medizintechnik-Unternehmen mit dem Neubau auf die Zielgerade ein. Der Einzug kommt in Sicht.









Wer nach Rangendingen fährt, kann ihn nicht übersehen, den Neubau der Firma Erbe: Auf 25 000 Quadratmetern entstehen dort 400 neue Arbeitsplätze. Wie das Unternehmen nun mitteilt, soll an diesem neuen zweiten Hauptstandort die Produktion schon bald beginnen.

Wir fassen den aktuellen Stand bei dem Thema mit Fragen und Antworten zusammen:

Was wird in Rangendingen hergestellt? Gefertigt werden dort Instrumente für Chirurgie, Laparoskopie (Bauchspiegelung) und flexible Endoskopie. Dazu kommen Zubehörprodukte, die in der Elektrochirurgie, Kälte- und Hydrochirurgie verwendet werden.

Warum entsteht der Neubau? Die Abkopplung der Fertigung von Instrumenten für die Chirurgie vom Standort Tübingen schafft dort Platz für die Produktion anderer chirurgischer Geräte und die Möglichkeit zum Ausbau der Produktpalette. Laut Angaben der Firma macht die ständige Expansion mit einer aktuellen Mitarbeiterzahl von weltweit mehr als 1500 diese Maßnahmen erforderlich.

Wann startet die Produktion in Rangendingen? Die Logistikabteilung zieht als Hauptdistributionslager im September komplett nach Rangendingen um. Parallel folgen die produzierenden Abteilungen für die Instrumente und deren Teams zur Auftragsvorbereitung und Auftragsabwicklung. Bis Ende des Jahres, also in gut drei Monaten, soll der Umzug abgeschlossen sein.

Es heißt, das Gebäude sei „nachhaltig“. Warum? Mit 2800 Modulen produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dach ein Megawatt Leistung, sie gilt als eine der größten in der Region. Das Werk ist zudem einer der ersten Industriebauten in Deutschland, die den hohen Anforderungen des KfW-Effizienshaus-Standards 40 Entsprechen.

Ein hoher Energie-Anteil wird für den Eigenbedarf gewonnen. Holz- und Holzwerkstoffe werden für Fassade und Ausbau verwendet, außerdem Recycling-Beton und Recycling-Aluminium. Das Ziel des Konzepts sei, in einer CO2-reduzierten Konstruktion über den gesamten Gebäude-Lebenszyklus eine optimale Arbeitsumgebung in Rangendingen zu schaffen.

Wann haben die Bauarbeiten begonnen? Die Arbeiten diesem 70-Millionen-Euro-Projekt starteten im Sommer 20021. Erbe war zuvor bereits mit einem Produktionsstandort seit 2011 im ehemaligen Abbott-Werk in Rangendingen vertreten. Dort waren bisher 107 Mitarbeiter in Rangendingen beschäftigt, hieß es bei der Projektvorstellung im Juli 2021. Dies gibt einen Eindruck wie massiv Erbe den Standort Rangendingen nun ausbaut.