Erasmus+ für Azubis aus Hechingen: Die Black Eyed Peas zum Konzert in Athen chauffieren

1 Stolz auf ihr Erasmus+-Zertifikat: Die 40 Auszubildenden und Pflegekräfte des Beruflichen Schulzentrums Hechingen Foto: Marcus Paula

Auszubildende des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ) haben ein dreiwöchiges Praktikum in Athen absolviert. Armando Mais berichtet begeistert von seinem Einsatz bei einem Chauffeurservice.









Link kopiert



40 Auszubildende der kaufmännischen Ausbildung und der generalistischen Pflegeausbildung des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ) haben dieses Jahr am Auslandspraktikum Erasmus+ der Europäischen Union in Athen teilgenommen. Einzelhändler, Industriekaufleute, Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleute für Büromanagement im dritten Lehrjahr und angehende Pflegekräfte hatten die Möglichkeit, für drei Wochen Einblicke in die griechische Arbeitswelt zu erhalten. Untergebracht waren die Azubis in Apartments. Über das dreiwöchige Praktikum vor Ort berichtet stellvertretend Armando Mais, der bei Maler Jetter eine Ausbildung zum Kaufmann im Büromanagement macht.