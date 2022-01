1 Pfarrer Joseph Kaniyodickal verlässt Ende März die Seelsorgeeinheit Heuberg. Foto: Graf

Traurige Nachrichten für die Katholiken auf dem Heuberg: Pfarrer Joseph Kaniyodickal wird Ende März die Seelsorgeeinheit Heuberg verlassen.















Meßstetten/Obernheim/Nusplingen. Während seines Heimaturlaubs im Indischen Bundesstaat Kerala hat ihn der Bischof seiner Heimatdiözese gebeten, dass er eine Aufgabe in Indien übernimmt. Dies teilen die katholischen Kirchengemeinden St. Nikolaus von Flüe Meßstetten und St. Maria Unterdigisheim im aktuellen Meßstetter Amtsblatt mit.

Pfarrer Joseph habe bereits mit dem bischöflichen Ordinariat in Rottenburg gesprochen, da die Entscheidung auch für ihn sehr schnell und unerwartet gekommen sei. Er habe noch viele Pläne und Ideen für die Zukunft gehabt und wäre noch gerne geblieben. "Doch Gottes Plan ist anders und ich bin dem Bischof gegenüber zu Gehorsam verpflichtet", erklärt der 45-Jährige und bittet um Verständnis bei seinen Gemeinden.

Besprechen, wie es weitergeht

Eigentlich würde sein Heimaturlaub noch bis Ende Februar dauern, doch aufgrund dieser Nachricht wird er früher nach Meßstetten zurückkommen, um mit dem Pastoralteam und den Vorsitzenden der Kirchengemeinderäten zu besprechen, wie es weitergehen soll.

Mit Pfarrer Joseph Kaniyodickal geht zwar der Leiter der Seelsorgeeinheit Heuberg, doch mit Pfarrer Chacko Nadakkaviliyil und Gemeindereferentin Anja Hermle sind in den vergangenen Monaten zwei kompetente Mitarbeiter in die Seelsorgeeinheit gekommen.

Die Taufen und Trauungen, die Pfarrer Joseph bereits angenommen und betreut hat, werde er auf jeden Fall durchführen.

Seit 2017 Leiter der Seelsorgeeinheit Heuberg

Pfarrer Joseph Kaniyodickal leitet seit Sommer 2017 die Seelsorgeeinheit Heuberg. Er stammt aus Kothanalloor im indischen Bundesstaat Kerala, wo er 2003 zum Priester geweiht wurde. Es schloss sich ein zweijähriges Vikariat an. Von seiner Heimatdiözese Pala kam er in die Diözese Rottenburg-Stuttgart und war von 2006 bis 2009 Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Lemberg im Dekanat Tuttlingen. 2009 wechselte er als Pfarrvikar ins Dekanat Mühlacker und begann parallel mit seiner Promotion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. In seiner Heimat hatte Joseph Kaniyodickal Studienabschlüsse als Bachelor of Arts, Bachelor of Philosophy und Bachelor of Theology erworben. In der Seelsorgeeinheit Heuberg betreute er die Gemeinden St. Nikolaus von Flüe in Meßstetten, Maria Königin in Nusplingen, St. Afra in Obernheim und St. Maria in Unterdigisheim.