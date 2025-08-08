Er will Ministerpräsident werden: Auf Tuchfühlung mit Manuel Hagel in VS

Sommertour mit Manuel Hagel als CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 macht Station in Schwenningen.
„Ins Gespräch kommen“ steht im Fokus der Sommertour von Manuel Hagel. Der 37-Jährige ist CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag Baden-Württemberg und will der nächste Ministerpräsident des Landes werden. Die nächste Landtagswahl ist für den 8. März 2026 terminiert. Das dient außerdem dazu, sich im Land bekannter zu machen. Denn laut Umfragen kennen mehr potenzielle Wähler seinen Herausforderer von den Grünen, Cem Özdemir.