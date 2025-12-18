Er war zu Gast im Europa-Park: Diese Werte legt Ex-SC-Freiburg-Trainer Christian Streich der Jugend ans Herz

Christian Streich war im Europa-Park und sprach darüber, welche Lehren er aus seiner Karriere gezogen hat. Dabei gab er der jungen Generation einiges mit auf den Weg.
„Vom frühen Morgen bis zum späten Abend sind hier sehr viele Menschen mit verschiedenen Talenten und Rollen unterwegs – ein dynamisches Gefüge, das wir heute Europa-Park nennen. Hier geht es zu wie in einer großen Mannschaft“, begrüßt Park-Seelsorgerin Andrea Ziegler rund 300 Besucher im „Teatro“-Saal anlässlich des Jahresabschlusses der Volksbank Lahr. Ihre Worte sind bewusst gewählt, denn in wenigen Minuten kommt ein Mann auf die Bühne, der Experte in Sachen Teamarbeit ist: Ex-Fußballtrainer Christian Streich. Er sei jemand, der die drei Leitwörter des Abends „Vielfalt, Führung und Miteinander“ verkörpere und mit Bodenständigkeit begeistere. „So kommen wir ganz nah an den Kern der Weihnachtszeit“, betont Ziegler. Mit dieser Meinung ist sie am Dienstagabend offenbar nicht allein. Streichs Weg vom Sitzplatz bis zur Bühne wird mit lautem Beifall begleitet.