1 Cheftrainer des VfB Stuttgart: Egon Coordes in der Saison 1986/87. Foto: imago/Rudel Der ehemalige Verteidiger und Chefcoach des VfB Stuttgart verstarb im Alter von 80 Jahren.







Der VfB Stuttgart trauert um Egon Coordes. Der frühere Spieler und Trainer des Bundesligisten starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren in seinem Wohnort Memmingen – nach einem Leben, in dem der Fußball eine enorm große Rolle gespielt hat.