1 Der Täter beging mithilfe eines Messers einen schweren Raubüberfall. (Symbolfoto) Foto: Firma V – stock.adobe.com

Wegen besonders schweren Raubes und versuchten Totschlags hat die Schwurgerichtskammer seit Mittwoch ein Sicherungsverfahren gegen einen zu den Tatzeiten 40- beziehungsweise 41-Jährigen verhandelt. Am Donnerstag wurde das Urteil verkündet.

Kreis Rottweil - Der Beschuldigte, der eine chinesische Staatsangehörigkeit besitzt, leidet an einer psychischen Erkrankung und wurde nach seinen Taten in eine psychiatrische Einrichtung vorläufig untergebracht.

Zweifacher Messerangriff

Ihm wurde vorgeworfen, am 12. April des vergangenen Jahres in einer Bäckerei in Kelsterbach mit einem Kellnermesser einen Mitarbeiter bedroht sowie Münzgeld aus der Kasse und Backwaren entnommen zu haben. Außerdem soll er am 24. Mai in einer Rottweiler Flüchtlingsunterkunft mit einem Mitbewohner in Streit geraten sein und in dessen Verlauf ein Küchenmesser gegen ihn gerichtet haben, in der Absicht, ihn zu töten.

Alle Zeugen konnten bestätigen, dass sich der Angeklagte in einem schlechten mentalen Zustand befand. Der Beschuldigte sei schon oft polizeilich auffällig gewesen. "Er war eine tickende Zeitbombe", erklärt sein Betreuer. Er habe kein normales soziales Verhalten gehabt, zudem sei es schwierig gewesen, ihn in eine adäquate Einrichtung zu bringen. Der psychiatrische Sachverständige hat eine Paranoide Schizophrenie mit Negativsymptomatik diagnostiziert. Diese habe zur Folge, dass der Beschuldigte unter Fremdwahrnehmungen sowie wahnhaften Gedanken leidet, die sein Verhalten bestimmen und er mit einer psychotisch bedingten Realitätsentzerrung zu kämpfen hat. Dadurch soll ihm die Fähigkeit gefehlt haben, das Unrecht zu erkennen.

Es wird die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus angeordnet, verkündet der Richter in seinem Urteil. Er betont, dass dem Mann keine Schuld vorgeworfen werde und die Anordnung zum Schutz der Allgemeinheit sowie zu seiner eigenen Verhaltensverbesserung erfolgt. Aufgrund seines mentalen Zustands wurde er für schuldunfähig befunden.

An seiner Körperhaltung konnte man erkennen, dass der Prozess für den Beschuldigten anstrengend war. Er schaute oft unsicher durch den Saal und machte teils wirre Aussagen. Der Mann nahm sein Urteil zur Kenntnis und fragte, wie lange er behandelt werden müsse. "Das liegt ganz bei Ihnen", so der Richter. Dies könne derzeit noch nicht prognostiziert werden und zeige sich am weiteren Verlauf der Krankheit.