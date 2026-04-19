Das Musical «The Rocky Horror Show» bescherte Tim Curry die Rolle seines Lebens - auf der Theaterbühne und im Kino. Nach einem Schlaganfall ist der Brite gelähmt - und arbeitet trotzdem weiter.
London - Schon mit seinem ersten Engagement als Schauspieler soll Tim Curry seine Mutter schockiert haben. Patricia Curry saß Berichten zufolge beschämt im Publikum, als ihr Sohn 1968 im Musical "Hair" nackt auf der Bühne tanzte. Einige Jahre später dürfte sie erneut rot geworden sein, als er 1973 in der "Rocky Horror Show" erstmals mit Make-up in Strapsen und Stöckelschuhen auftrat. Doch als Dr. Frank N. Furter fand Tim Curry, der jetzt 80 Jahre alt wird (19.04.), die Rolle seines Lebens.