Er vertritt die CDU im Wahlkreis Offenburg: Dafür möchte sich Johannes Rothenberger in der Ortenau einsetzen

Dafür möchte sich Johannes Rothenberger in der Ortenau einsetzen

1 Johannes Rothenberger tritt für die CDU im Wahlkreis Offenburg an. Foto: CDU

Johannes Rothenberger (CDU) will im Wahlkreis Offenburg die Nachfolge Wolfgang Schäubles antreten – und die Menschen fordern.









Die Christdemokraten schicken im Wahlkreis Offenburg den 44-jährigen Umwelt- und Wirtschaftsjuristen Johannes Rothenberger ins Rennen. Der Kreisvorsitzende der CDU will die Bürger künftig mehr in die Pflicht nehmen: „Wir wollen Deutschland wieder nach vorne bringen. Dazu brauchen wir eine Kultur des Anpackens und der Verantwortung. Wir trauen den Menschen etwas zu und geben ihnen Freiheit“, erklärt Rothenberger gegenüber unserer Redaktion. Er will Arbeitnehmer und Unternehmen bei den Steuern entlasten.