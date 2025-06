Er und seine Frau verletzt: Robert Geiss berichtet von brutalem Überfall in Saint-Tropez

1 Robert Geiss und seine Frau Carmen wurden Opfer eines Überfalls (Archivbild). Foto: dpa/Felix Hörhager Schock am frühen Morgen: Robert Geiss berichtet seinen Instagram-Followern von einem Überfall. Unbekannte sollen ihn und Ehefrau Carmen in der Villa in Saint-Tropez auch verletzt haben.







Reality-Star Robert Geiss hat seinen Followern auf Instagram von einem brutalen Überfall in Frankreich berichtet. „Heute ist der Albtraum leider wahr geworden“, sagte er am frühen Sonntagmorgen in einem Video. „Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden, und zwar vom Allerfeinsten: von vier bewaffneten Vollidioten. Wir mussten die Tresore aufmachen.“