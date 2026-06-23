Er legt gerne selbst Hand an: Vom Bauernhof an die Hochschule Furtwangen

Zwischen Physik und Philosophie: Volker Bucher, Professor an der Hochschule Furtwangen, spricht über Realität und Teamwork. Projekt zur Sehfähigkeit im Alter: Ist die Brille bald passé?
Das Gespräch mit Volker Bucher beginnt bei einem kleinen Rundgang durch das Forschungszentrum Rottweil der Hochschule Furtwangen (HFU). Bucher hat neben seiner Tätigkeit als Professor für Oberflächentechnologie am Campus Schwenningen den Aufbau der Einrichtung begleitet. Als Leiter verantwortet er noch immer den Aus- und Umbau.