Yannik von Bauer sucht Frau: Woher kommt er?

Yannik, ein Kandidat der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“, stammt von der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Genauere Informationen zu seinem Wohnort sind allerdings nicht bekannt. Er ist 22 Jahre alt und bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Familie einen Milchviehbetrieb im Nebenerwerb. Sein Alltag ist geprägt von der Arbeit auf dem Hof, auf dem über 200 Tiere versorgt werden müssen. Darunter befinden sich 120 Milchkühe, Schafe, Esel, Zebrafinken und Zwergenten. Außerdem umfasst der Hof 120 Hektar Grün- und Ackerland sowie 20 Hektar Wald.

Yannik ist nicht nur in der Landwirtschaft aktiv, sondern auch handwerklich begabt. Er hat eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker absolviert und restauriert in seiner Freizeit gerne alte Traktoren und andere Maschinen. Zudem geht er gerne angeln und stellt mit seinem Großvater eigene Schnäpse und Liköre her. Seine Leidenschaft für die Landwirtschaft entwickelte er bereits in seiner Kindheit, als er begann, Küken in Brutmaschinen zu züchten.

Obwohl Yannik ein sehr aktives Leben führt, sehnt er sich nach einer Partnerin, mit der er sein Leben teilen kann. Er hat klare Vorstellungen von seiner zukünftigen Partnerin: Sie sollte selbstbewusst und nicht zu schüchtern sein, und er bevorzugt Frauen mit lockigem Haar. Außerdem wünscht er sich, früh Vater zu werden und eine Familie zu gründen. In der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat Yannik zunächst die 25-jährige Studentin Michelle eingeladen, um die Hofwoche mit ihm zu verbringen.

Wann läuft „Bauer sucht Frau“?

Die aktuellen Folgen von „Bauer sucht Frau“ sind montags auf RTL+ verfügbar. Im TV werden sie jeweils eine Woche später ausgestrahlt, immer montags um 20:15 Uhr auf RTL. Insgesamt enthält die diesjährige Staffel 16 Folgen.