Er hatte keine Ahnung: Wie ein Küchenunfall einem Trossinger das Augenlicht rettete

Glück im Unglück – selten passte diese Umschreibung besser als auf das, was Bernhard Redlin aus Trossingen widerfahren ist. Was eine Küchenplatte damit zu tun hat? Er verrät’s.
Diesen Ostermontag wird Bernhard Redlin sicher nicht mehr vergessen. Im vergangenen Jahr war er an diesem Feiertag im April dabei, seine neue Küche aufzubauen. „Als ich auf dem Boden eine Schraubzwinge aufheben wollte, ist mir die Arbeitsplatte auf meinen Kopf gefallen“, berichtet der Hobbyhandwerker und schüttelt sich immer noch vor Schreck alleine nur bei dem Gedanken.