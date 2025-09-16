Er hatte immer wieder gestohlen: Notorischem Lahrer Ladendieb wird der Prozess gemacht

Wie soll man einen Mann bestrafen, der immer wieder stiehlt? Darum ging es jetzt vor dem Lahrer Amtsgericht.
Der Beginn der Verhandlung verzögerte sich. Richter, Staatsanwalt, Protokollantin – alle waren da. Nur der Angeklagte fehlte. Richter Tim Richter bat daraufhin die Polizei um Hilfe. Diese brachte den Angeklagten, der freiwillig mitging, in den Gerichtssaal, wo der Prozess mit 45 Minuten Verspätung startete. Die im Mai verschickte Einladung per Postzustellungsurkunde habe er nicht erhalten, sagte der Mann zu seiner Entschuldigung. Der Angeklagte ist ein Pole aus Lahr, der seit zehn Jahren durch Diebstahlsdelikte auffällt.