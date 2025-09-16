Er hatte immer wieder gestohlen: Notorischem Lahrer Ladendieb wird der Prozess gemacht

Wie soll man einen Mann bestrafen, der immer wieder stiehlt? Darum ging es jetzt vor dem Lahrer Amtsgericht.

Der Beginn der Verhandlung verzögerte sich. Richter, Staatsanwalt, Protokollantin – alle waren da. Nur der Angeklagte fehlte. Richter Tim Richter bat daraufhin die Polizei um Hilfe. Diese brachte den Angeklagten, der freiwillig mitging, in den Gerichtssaal, wo der Prozess mit 45 Minuten Verspätung startete. Die im Mai verschickte Einladung per Postzustellungsurkunde habe er nicht erhalten, sagte der Mann zu seiner Entschuldigung. Der Angeklagte ist ein Pole aus Lahr, der seit zehn Jahren durch Diebstahlsdelikte auffällt.

Wie lautete die Anklage?

Diebstahl in zweifacher Tateinheit. Am 21. Dezember 2024 soll der Mann in einer Lahrer Aldi-Filiale Lebensmittel und Getränke (Cola, Fleischwurst, Milch und Schokolade) im Wert von 17,84 Euro gestohlen haben. Dafür erhielt er eine Vertragsstrafe von 50 Euro und Hausverbot. Hintergrund: Bei einem Ladendiebstahl können Supermärkte von dem ertappten Kunden eine Vertragsstrafe oder Bearbeitungsgebühr verlangen. Die wird zusätzlich zur strafrechtlichen Verfolgung erhoben und muss nicht sofort bezahlt werden.

Der zweite Fall ereignete sich in einem Lahrer Netto-Markt am 28. Mai dieses Jahres. Dort soll der Angeklagte einen Kräuterlikör in Wert von 5,99 Euro mitgenommen haben, ohne zu bezahlen. Auch hier setzte es eine Vertragsstrafe und ein Hausverbot.

Was sagten die Zeugen?

Zu dem Diebstahl in der Aldi-Filiale äußerte sich ein Polizeiobermeisteranwärter, der den Fall damals aufnahm. Er habe den Mann vor Ort angetroffen, der die Tat eingeräumt habe. Allerdings habe er gemerkt, dass der Mann im Ärmel weiteres Diebesgut versteckt hatte, das er mutmaßlich mitnehmen wollte. Der Mann sei polizeibekannt und trinke viel Alkohol, so der Polizist. Er habe jedoch einen „klaren“ Eindruck gemacht und sich für die Tat entschuldigt.

Die zweite Zeugin – eine Einzelhandelskauffrau, die in einem Netto in Lahr arbeitet – beobachtete am 28. Mai dieses Jahres, wie der Angeklagte eine Flasche Schnaps nahm und das Geschäft verlassen wollte. Sie habe ihn direkt zur Rede gestellt. Er sei betrunken gewesen, konnte sich aber verständigen, erinnerte sie sich.

Was sagte der Angeklagte?

Zunächst verweigerte der Mann die Aussage. Richter erinnerte ihn daran, dass Schweigen sein gutes Recht sei, er aber davon profitieren könne, wenn er sich über sein Leben und seine Beweggründe äußert. Daraufhin begann der Mann mit einer direkten Entschuldigung für die Taten.

Er beziehe derzeit Bürgergeld und habe mit gesundheitlichen Problemen an den Beinen zu kämpfen. Deshalb könne er seit 2023 nicht mehr arbeiten. Durch eine frühere Sperre beim Bürgergeld sei er pleite gewesen. Dies habe zu den Taten beigetragen. Ein weiterer Grund: sein Alkoholkonsum. „Ja, ich trinke oft“, räumte er offen ein. Er trinke ein paar Mal die Woche und „ab und zu Schnaps“. Er habe einen Entzug im Krankenhaus versucht, zwölf Tage habe er Mitte bis Ende August dort verbracht. Sein Ziel sei eine Entgiftung im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen.

Welche Strafe forderte der Staatsanwalt?

Zunächst hob der Ankläger hervor, dass der Vorwurf vollumfänglich durch glaubhafte Zeugen bestätigt worden sei. Strafmildernde Umstände seien der geringe Wert des Diebesguts und die schwierige Lebenssituation des Angeklagten. Negativ sei das große Vorstrafenregister, denn der Angeklagte falle seit 2015 durch Diebstahl oder Beleidigung auf und sei bereits mehrere Monate im Gefängnis gewesen.

Die Sozialprognose sei daher negativ, allerdings zeige der Angeklagte Reue, habe sich entschuldigt und wolle sich in Behandlung begeben. Letztlich schlug der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von drei Monaten vor, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Wie fiel das Urteil aus?

Richter verhängte zwei Jahre auf Bewährung. Die Entscheidung sei ihm sehr schwer gefallen, es sei ein Grenzfall. Aber er wolle dem Angeklagten eine zweite Chance geben. Seine ausführliche Aussage und die Ankündigung, sich in Behandlung begeben zu wollen, halte er ihm zugute, erklärte Richter.

Doch dem Angeklagten müsse klar sein, dass jeder Verstoß gegen die Bewährungsauflagen nun wirklich Gefängnis bedeute. Zudem sei er, Richter, kein Fan von Kettenbewährungen, die zu keiner Verhaltensänderung führten.

Der Angeklagte gab an, die Konsequenzen verstanden zu haben.

Der Handel hat den Schaden

In Deutschland wird immer mehr geklaut. 4,2 Milliarden Euro Schaden haben Diebe 2024 verursacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Kölner Handelsforscher vom EHI Retail Institut. 98 Unternehmen mit mehr als 17 000 Läden haben sie dafür befragt. Die Zahl der angezeigten Diebstähle sei seit 2023 stark gestiegen, wobei auch unentdeckte Fälle die Dunkelziffer hoch halten würden.

Während die Schadenssumme durch Diebstähle steigt, sinkt gleichzeitig die Zahl der Anzeigen bei der Polizei, berichtet aktuell der WDR Köln. Auch, weil Händler seltener Anzeige erstatteten, wie Stefan Genth vom Handelsverband Deutschland sagte: „Viele Händler sind frustriert, weil Anzeigen selten zu einer Verurteilung und Sanktionierung der Täter führen und ersparen sich daher den mit der Strafanzeige verbundenen bürokratischen Aufwand.