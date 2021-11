Ingo Appelt als Staats-Trainer auf der Bühne in Nagold

1 Die vielen Gesichter des Ingo Appelt: warum nicht mal als Olaf Scholz? Foto: Fritsch

Er hat das F-Wort salonfähig gemacht, fühlt sich nach eineinhalb Jahren Bühnenabstinenz durch mangelnden Applaus "untervögelt", lacht über seine eigenen Witze und begeistert damit drei Stunden lang sein Publikum in der Nagolder Seminarturnhalle.















Link kopiert

Nagold - Die Rede ist von keinem Geringeren als Comedian Ingo Appelt, der mit seinem aktuellen Programm "Staats Trainer" neue Schoten zum Besten gibt und für ausgelassene Stimmung, Lachsalven und frenetischen Applaus sorgt.

Auf den Bühnen der Republik

Seit dreieinhalb Jahrzehnten steht der heute 54-jährige Ingo Appelt mit Herzblut auf den Bühnen der Republik, die sein Leben bedeuten. Durch und durch Comedian fehlten ihm die durch Corona ausgefallenen Auftritte und der damit verbundene Applaus so sehr, dass er sich zwischenzeitlich auch über die hupenden Autos in gleichnamigen Kinos bei seinen dortigen Gastspielen riesig freute. Das Nagolder Publikum kennt ihn inzwischen bereits durch die Auftritte in der Vergangenheit sehr gut, Gäste bei seinem neuen Programm reisten auch aus entfernteren Orten zur Alten Seminarturnhalle. Und sie erlebten einen bühnenerfahrenen Entertainer, der für sein dreistündiges Programm lediglich ein funktionierendes Mikro braucht, ohne Punkt und Komma redet, dabei nicht mal einen Schluck Wasser trinkt, während er sein Publikum zum Brüllen bringt.

Eine Fahrt mit dem Hassbus

"Betreutes Hassen" für alle Dinge, die es vertragen, gehasst zu werden, schlug er seinen Zuhörern vor, beispielsweise auf einer Fahrt mit dem Hassbus nach Hassloch. Direkt vor Ort konnten die Nagolder und alle anderen im Saal auch, ihren Frust lautstark gegenüber Ingo Appelt loslassen. So war die Stimmung gleich zu Beginn angeheizt. Im Laufe des ersten Teils seiner Bühnenshow hechelte der Comedian durch aktuelle Themen. Da bekamen wieder zahlreiche Politiker ihr Fett ab und wurden von ihm stimmlich imitiert. Er sprach über einen Staatsnotstand, da trotz Pandemie keine Regierung zustande komme. "Merkel hätte weiterregieren müssen, bis die Pandemie vorbei ist", erklärte er, während die Grünen als "Verbotspartei" und die AfD als diejenigen bezeichnet wurden, die nichts für den Staat tun, aber wollen, dass was kaputtgeht. Auch die selbstgefälligen Kölner mit ihrem Hass auf die Düsseldorfer bekamen ihr Fett ab.

Veganes Wasser

Ingo Appelt liebt es zu essen, schwärmte sabbernd von köstlich gebratener Gans oder einem deftigen Schäufele und ließ sein Publikum wissen, dass Corona verdient hat, wer veganes Wasser trinke. Er bezeichnete Vegetarier als Gemüse-Nazis, da in dem Wort schon Arier drinstecke. Mit den Worten "Comedy macht gegenseitig glücklich und verdient daher Wertschätzung" gönnte er seinem Publikum eine kurze Erholungspause vom vielen Lachen und sich wohl auch eine Trinkpause am Ende der ersten Showhälfte.

Ein tabuloses Feuerwerk

Im zweiten Teil des Abends mit Ingo Appelt drehte der Comedian richtig auf und feuerte auf altbewährte Weise sein tabuloses Feuerwerk unterhalb der Gürtellinie ab. Dass es dem ehemaligen Jugendbildungsreferenten und SPD-Mitglied riesigen Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und im Applaus des begeisterten Publikums zu baden, war ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Und je mehr die Zuschauer grölten, umso mehr geriet er in das von ihm gewohnte Fahrwasser. Herrlich und, so auch zahlreiche Zuschauerstimmen, eine seiner besten Bühnenshows seit langem. Da durfte, wenn auch in aller Kürze, eine Zugabe einer Tatortszene mit Til Schweiger nicht fehlen. Das Publikum tobte vor Vergnügen.