Equal Pay Day: Frauen verdienen weniger – vor allem in Baden-Württemberg

1 In Baden-Württemberg ist der Bruttostundenlohn von Frauen 22 Prozent niedriger als der von Männern (Symbolbild). Foto: imago/imagebroker/imago stock&people

Noch immer verdienen Frauen deutlich weniger als Männer. Woran liegt das und könnte sich womöglich bald schon etwas ändern? Eine Arbeitsrechtlerin und die Kampagnen-Chefin des Equal Pay Days blicken über die Zahlen.









Bis zum 6. März arbeiten Frauen theoretisch umsonst – so die zentrale Message des Equal Pay Days. Der Tag markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. In Deutschland haben Frauen im vergangenen Jahr 18 Prozent weniger verdient als Männer – gemessen am Bruttostundenlohn. In Baden-Württemberg ist der Unterschied – verglichen mit den anderen Bundesländern – am höchsten. Im Südwesten liegt der Unterschied bei 22 Prozent, Bayern folgt mit einem Prozentpunkt danach. In den ostdeutschen Bundesländern sind die Unterschiede hingegen nur einstellig.