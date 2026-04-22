Der britische Premier Keir Starmer lehnt trotz Drucks in der Affäre um die Ernennung Peter Mandelsons zum Botschafter einen Rücktritt ab. Vorwürfe der Unehrlichkeit seien widerlegt.
Der wegen der Affäre um die Ernennung des Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum britischen Botschafter unter Druck geratene britische Premierminister Keir Starmer lehnt einen Rücktritt weiter entschieden ab. "Nichts wird mich von meiner Mission abhalten, unserem Land zu dienen", sagte Starmer am Mittwoch. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bezüglich Unehrlichkeit seien widerlegt, fuhr der britische Premier fort.