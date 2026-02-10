Der Epstein-Skandal erschüttert Großbritanniens Regierung und Königshaus. Das Amt des Premiers scheint zeitweise am seidenen Faden zu hängen. Und Ex-Prinz Andrew könnte noch tiefer fallen als bisher.
London - Der infolge des Epstein-Skandals schwer angeschlagene britische Premierminister Keir Starmer stemmt sich trotz der jüngsten politischen Turbulenzen weiterhin gegen Forderungen nach seinem Rücktritt. Bei einer nicht öffentlichen Ansprache an die Labour-Fraktion im Unterhaus zeigte sich Starmer von seiner kämpferischen Seite, wie britische Medien unter Berufung auf Teilnehmer berichteten. "Ich habe noch jeden Kampf gewonnen", soll Starmer den Abgeordneten zugerufen haben. Demnach erhielt er dafür viel Applaus.