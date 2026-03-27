Ihre Freundschaft zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kostet Sarah «Fergie» Ferguson eine weitere Ehrung. In der Sitzung des Stadtrats von York fallen deutliche Worte.
London - Die Ex-Frau des früheren britischen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, hat in Verbindung mit dem Epstein-Skandal eine weitere Ehrung verloren. Der Stadtrat von York entzog der 66-Jährigen die Auszeichnung "Freedom of the City of York", in Deutschland vergleichbar mit der Ehrenbürgerschaft. Ferguson hatte im Verlauf des Skandals unter anderem bereits ihren Titel als Herzogin von York verloren.