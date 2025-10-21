Epstein-Skandal: Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew

Virginia Giuffres Memoiren bringen erschreckende Details zu den Vorwürfen um Prinz Andrew ans Licht. Welche Konsequenzen könnten dem britischen Prinzen jetzt noch drohen?
London - Der Druck auf Prinz Andrew ist vor der Veröffentlichung der Biografie von Epstein-Opfer Virginia Giuffre weiter gestiegen. Heute ist Verkaufsstart in Großbritannien für das Buch mit dem Titel "Nobody's Girl". Die darin ausgeführten Details dürften den Forderungen nach weiteren Konsequenzen für den Bruder von König Charles III. weiteres Gewicht verleihen. Schon jetzt gibt es Rufe, ihm auch den Prinzentitel zu entziehen und ihn von seinem luxuriösen Anwesen nahe Schloss Windsor zu verbannen.