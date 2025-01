Epfendorfer Feuerwehr: Zündende Idee im Ausschuss zahlt sich aus

1 Im Abteilungsausschuss werden ganz praktische Fragen geklärt, aber auch zukunftweisende Themen. Foto: Cools

Brände löschen, Menschenleben retten – damit das reibungslos ablaufen kann, bedarf es einer guten Abstimmung, auch innerhalb der Feuerwehrabteilungen. Wie die dafür sorgen kann, das Bestehen einer Wehr langfristig zu sichern, zeigen die Epfendorfer.









Was kann die Feuerwehr tun, um auch in zehn bis 20 Jahren noch eine starke Truppe zu sein? Ja, auch diese Frage wird in den Sitzungen des Epfendorfer Abteilungsausschusses aufgegriffen. Und erste Erfolge der dort entwickelten Ideen sind bereits zu verzeichnen.