Epfendorf Zwei herrliche Tage in Ulm

Epfendorf. Nicht nur das Wetter zeigte sich beim Jahresausflug des Epfendorfer Elferrats von seiner besten Seite, auch die große Teilnehmerzahl war sehr erfreulich. Nach einem gemeinsamen Frühstück bei Organisator Georg Botzenhart ging es für die 32 Ausflügler per Fahrgemeinschaft zum Oberndorfer Bahnhof. Zwar war der Zug nach Stuttgart proppevoll, der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Im Anschlusszug fanden dann alle gemütlicher Platz zum "Frühschoppen unterwegs". Am Zielort Ulm stand nach einer leckeren Stärkung in einem Pfannkuchenhaus eine etwas andere Stadtführung auf dem Programm. Reiseleiter Botzenhart höchstselbst trabte plötzlich mit einem Ulmer-Münster-Stadtführer-Hut um die Ecke. Kurzweilig wurden die wichtigsten Infos über das Schwörhaus, das Fischerviertel und über den Schneider von Ulm in die Runde geworfen, bevor es in einem Lokal direkt an der Donau ein durstlöschendes Verweilen gab. Weiter ging es vorbei am Alten Rathaus zum Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt und dem Ulmer Spatz auf dem Giebel. Das deftig-bayrische Nachtessen im Gasthaus Barfüßer schmeckte anschließend ausgezeichnet. In den Musikkneipen im Fischerviertel wurde dann noch lange gefeiert, getanzt und viel gelacht.