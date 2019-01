Epfendorf "Wilde Welten" für spannenden Unterricht

Epfendorf-Trichtingen. Mitglieder des Fischereivereins Trichtingen überbrachten der Schule die Jahreskalender "Wilde Welten 2019", der durch den Landesfischereiverband Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landesjagdverband Baden-Württemberg aufgelegt wurde. Das Werk kann als unterrichtsbegleitendes Material eingesetzt werden und wird in den Schulen gerne verwendet, immerhin sind der Landesfischereiverband Baden-Württemberg und seine angeschlossenen Vereine vom Kultusministerium als Träger außerschulischer Bildung anerkannt. So orientiert sich der Schulkalender auch am Bildungsplan für baden-württembergische Schulen.

Große und kleine Entdecker stoßen in dem Kalender mannigfach auf Interessantes. "Wilde Welten" finden sich nicht nur in Nationalparks, sondern oft auch direkt vor der Haustür. Um die heimischen Naturphänomene zu entdecken, ist die Hilfe von Kennern nicht schlecht. Wer weiß schon, dass eine der größten Hasenpopulationen im Land den Rosensteinpark in Stuttgart bevölkert, oder dass der Lachs, der zum Fisch des Jahres 2019 gewählt wurde, still und leise in den Schwarzwald zurückgekehrt ist. Allein in der Kinzig wurden jetzt 80 Heimkehrer gezählt.

Diese und weitere eindrucksvolle Beispiele aus der faszinierenden Tierwelt in Baden-Württemberg bietet der inhaltlich erweiterte Schulkalender durch die enge Zusammenarbeit von Fischern und Jägern an. Wer sich mit der Natur beschäftigen und sie Kindern vermitteln möchte, wird im Kalender und auch im erweiterten Wilde-Welten-Onlineangebot fündig.