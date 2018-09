Epfendorf Wilde Lentienser in der Villa Rustica

Als das Kriegshorn in Hechingen-Stein zur Schlacht rief, stürmten die weißgekalkten und mit blauen Ornamenten bemalten germanischen Krieger mit ohrenbetäubenden Geschrei auf die in geordneten Reihen parierenden Römer ein. Es wurde eine Friedenspfandübergabe an die Römer dargestellt. Die germanischen Sippenführer wurden gezwungen, eines ihrer Kinder als Pfand für den Frieden an die Römer abzugeben. Die Kinder wurden dann nach Rom überführt und dort im römischen Sinne erzogen und zu braven zivilisierten Bürgern gemacht. Die Gladiatoren zeigten ihre Kampfkunst, Schwertkämpfe wurden dargeboten, und es wurde getanzt.

In den Lagern wurde alte Handwerkskunst demonstriert, wie das Drechseln, Pfeil und Bogen herstellen, Schmieden, Kettenhemd knüpfen, Nadelbinden, Kammweben, Brettchenweben und Wolle färben. Große Aufmerksamkeit erregte auch die Rekonstruktion der Trossinger Leier von der Alamannengruppe.