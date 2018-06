Epfendorf Wie das Senfkorn, das zu etwas Großem wird

Auch der Kirchengemeinderat hatte sich noch etwas Spezielles einfallen lassen. Alle Besucher durften sich ein Kärtchen ziehen und waren aufgefordert, wie bei einem Memoryspiel, ihren Partner zu suchen. So mischte sich die ganze Schar noch einmal durch, und es entstanden völlig neue Gespräche.

Als die Partner gefunden waren, wurden die Paare anhand der Symbole in drei Gruppen eingeteilt, und Diakon Brehm stimmte einen Kanon an, der kräftig durch den Raum bis hinaus in die Gemeinde schallte. Gemütlich saßen die Gäste noch bis spät in die Nacht und genossen den lauen Abend in froher Runde.