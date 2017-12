Ein vergessener Kochtopf auf dem Herd löste am gestrigen Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Trichtingen aus. Eine ältere Dame hatte in ihrem Haus im "Giess" einen Topf auf dem eingeschalteten Elektroherd stehen lassen, wodurch starke Rauchentwicklung entstand. Die Feuerwehrabteilungen aus Epfendorf und Harthausen waren schnell zur Stelle, mussten aber nicht zu löschen. Sie lüfteten mit Ventilatoren lediglich das Gebäude, um den Rauch zu vertreiben. Die Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst betreut, erlitt aber offensichtlich keine Verletzungen. Foto: Wagner