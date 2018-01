Epfendorf/Sulz Fasnet: Brauchtum oder "lustiges Betrinken"?

Für Steinwandel ist klar: Die Jugend könne mit dem Brauchtum kaum mehr etwas anfangen. Deshalb entstünden mehr und mehr Hexenzünfte. Heute würden viele junge Leute die Larve schon gar nicht mehr mit in den Bus nehmen. Für sie führe der Weg direkt in die Bar. "Wenn es so weitergeht, ist unsere Fasnet in Gefahr."

Gerade deshalb ist Steinwandel froh, dass in Harthausen die Tradition gepflegt wird und auch beim G4-Treffen in Irslingen am 4. Februar das Brauchtum im Vordergrund steht.

Zahlreiche Eltern, deren Kinder Fasnetsveranstaltungen besuchen, sind seit unserem Bericht ebenfalls besorgt. Ilse Rapp aus Harthausen hat im Freundeskreis über das Thema gesprochen. "Das ist einfach schrecklich in der heutigen Zeit", sagt sie. Ausgelassen feiern müsse erlaubt sein, aber es gebe Grenzen. Auch an der Fasnet.