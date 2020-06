Epfendorf Streit um Bebauung im "Öschle": Anlieger von Gemeinde enttäuscht

Borho hat sich jetzt mit einer Stellungnahme an Bürgermeister Mark Prielipp und den Gemeinderat gewandt. "Auch wir sind für Wohnraumbeschaffung in unserem Ort, aber was haben große Luxus-Penthouse-Wohnungen mit sozialer Wohnraumbeschaffung zu tun. Nichts! Denn eine normal arbeitende Familie mit Kindern kann sich so etwas sowieso nicht leisten", schreibt er darin.

Hoher Wertverlust der Immobilien einiger Angrenzer

Die Bauweise, "vier wuchtige, dominante Flachdachblöcke auf dem kleinen Grundstück, würde unser bisher schönes, homogenes Wohngebiet, in dem es bisher nur Ein- und Zweifamilienhäuser gab, total zerstören". Dazu komme, dass die Gebäude durch die Penthouse-Geschosse neun Meter hoch würden und den oberen Anliegern damit die ganze Sicht nähmen.

Dazu komme ein hoher Wertverlust der Immobilien einiger Angrenzer. "Dies alles interessierte den Bürgermeister und den Gemeinderat nicht", schreibt Gerhard Borho. Ein von ihm beauftragter Fachanwalt habe nach Bekanntwerden des Bauvorhabens nicht einmal eine Woche Zeit gehabt, es umfassend zu prüfen. Dennoch sei das Gutachten rechtzeitig fertig geworden. Und die Prüfung habe gravierende Mängel ergeben.

"Neun Punkte wurden ausführlich mit Paragrafen und Gesetzestexten auf fünf DIN A4-Seiten offen gelegt." Das Gutachten samt Widerspruch habe die Gemeindeverwaltung noch am 25. Mai per E-Mail erhalten, den Gemeinderäten sei es tags drauf persönlich zugestellt worden.

Gutachten: Nicht zulässig?

Im Gutachten des Anwalts. das unserer Zeitung vorliegt, heißt es unter anderem, dass laut Festsetzung des Bebauungsplans nur zwei Vollgeschosse zulässig seien. Durch die Penthouse-Wohnungen, die noch oben drauf kommen, weiche man vom Bebauungsplan ab. Insofern sei das Vorhaben nicht zulässig.

Am Abend sei dann in der vorausgehenden, nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung über das Bauvorhaben verhandelt worden. Alle Gemeinderatsmitglieder, so Borho, seien also umfassend informiert gewesen. Ihnen sei somit bekannt, dass die externe Prüfung gravierende Mängel auflistete, gegen die das Bauvorhaben verstoße und es deshalb unzulässig sei. Dennoch habe sich das Gremium in der anschließenden öffentlichen Sitzung bei der Abstimmung für das Bauvorhaben entschieden. Man habe nicht gewartet, bis die Sachlage geklärt sei, um dann eine "objektive, rechtssichere und anständige Entscheidung treffen zu können," moniert Borho. "Warum diese Eile? Warum konnten Sie nicht warten?", fragt er.

Transparenz gefordert

Von Seiten des Investors, des Bürgermeisters und des Gemeinderats werde "rücksichtslos und ohne jegliches Mitgefühl versucht, dieses Bauvorhaben durch zu bringen". Die Interessengemeinschaft verlange von der Gemeindeverwaltung "totale Transparenz" über dieses Bauvorhaben. Man wolle wissen, wann es in Planung sei. "Warum wurde es geheim gehalten und wir Bürger in Epfendorf nicht darüber öffentlich informiert?" Gerhard Borho hat die Stellungnahme mit "Das verschwiegene Bauprojekt" überschrieben.

Bürgermeister Mark Prielipp war für den Schwarzwälder Boten für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er befindet sich derzeit im Urlaub.